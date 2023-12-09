Shane Larkin'den büyük başarı! Haftanın MVP'si seçildi Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, EuroLeague tarafından verilen haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

AA

Anadolu Efes formasını giyen ABD doğumlu Türk basketbolcu Shane Larkin, EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 41 verimlilik puanına ulaşan milli oyun kurucu, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

16. kez ödülün sahibi oldu

31 yaşındaki oyuncu, takımının konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 97-89 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergileyerek galibiyette başrolü oynadı.

Kariyerinde 16. kez bu ünvana layık görülen Larkin, bu alanda rekorun sahibi eski Fenerbahçe oyuncusu Fransız Nando De Colo'yu da yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)