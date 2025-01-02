Shane Larkin'den Fenerbahçe açıklaması

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EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic ile birlikte takım kaptanı Shane Larkin açıklamalarda bulundu.

Mijatovic, "Euroleague'de son derece fiziksel ve mücadeleci bir karşılaşmaya sahne olacak derbiye hazırlanıyoruz. Yüksek konsantrasyon ile 40 dakika boyunca oyunun her yönünde var olmalıyız. Taraftarlarımızın keyif alacağı bir oyun oynayıp, hedefimiz olan galibiyete ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

LARKIN: "AGRESİF OLMALIYIZ"

Shane Larkin, "Fenerbahçe çok yetenekli bir takım ve bu maç her zaman daha fazla yoğunluk ve rekabet yaratan bir derbi karşılaşması. Böyle bir maçı kazanmanın anahtarı daha agresif oynamak ve tüm detayları uygulamak. Bunu yaptığımız takdirde maçı kazanma şansımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum." açıklamasını yaptı.