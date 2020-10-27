Shaquille O'Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA'e ilk girdiği sene olan 1992 yılında kazandığı 1 milyon doları 1 saatte lüks arabalara, mücevherlere ve eğlenceye harcadığını itiraf etti.

1992 yılında Orlando Magic ile NBA kapısından adım atan Shaquille O'Neal, ilk sözleşmesiyle 1 saatte 1 milyon dolar harcadığını söyledi.

"1 SAATTE 1 MİLYON DOLAR HARCADIM"

Finansal zekanın önemi hakkında gençlerle bir araya gelen efsane oyuncu, profesyonel olduktan sonra harcama konusunda destek almadığını kabul etti ve ekledi: "İlk anlaşmamı imzaladıktan sonra, çeşitli lüks arabalara, mücevhere ve Las Vegas'ta eğlenceye 1 saatte 1 milyon dolar harcadım. O kadar çok para harcıyordum ki banka müdürü deli gibi harcamaya devam edersem bunun beni mahvedeceği konusunda uyardı."





"BAZI KÖTÜ YATIRIMLARA GİRDİM"

Aynı panele katılan Dwyane Wade de benzer bir hikaye anlattı ve ne yaptığı hakkında hiçbir fikri olmadığı için bazı kötü yatırımlara girdiğini söyledi;

"Çok para harcadım. Basketbol dışındaki şirketlerden, restoranlardan insanlarla kötü ilişkilerim vardı."



