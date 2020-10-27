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    Shaquille O'Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım

    Shaquille O'Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım

    NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA'e ilk girdiği sene olan 1992 yılında kazandığı 1 milyon doları 1 saatte lüks arabalara, mücevherlere ve eğlenceye harcadığını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 11:42
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    1992 yılında Orlando Magic ile NBA kapısından adım atan Shaquille O'Neal, ilk sözleşmesiyle 1 saatte 1 milyon dolar harcadığını söyledi.

    "1 SAATTE 1 MİLYON DOLAR HARCADIM"

    Finansal zekanın önemi hakkında gençlerle bir araya gelen efsane oyuncu, profesyonel olduktan sonra harcama konusunda destek almadığını kabul etti ve ekledi: "İlk anlaşmamı imzaladıktan sonra, çeşitli lüks arabalara, mücevhere ve Las Vegas'ta eğlenceye 1 saatte 1 milyon dolar harcadım. O kadar çok para harcıyordum ki banka müdürü deli gibi harcamaya devam edersem bunun beni mahvedeceği konusunda uyardı."

    Shaquille O Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım #1

    "BAZI KÖTÜ YATIRIMLARA GİRDİM"

    Aynı panele katılan Dwyane Wade de benzer bir hikaye anlattı ve ne yaptığı hakkında hiçbir fikri olmadığı için bazı kötü yatırımlara girdiğini söyledi;

    "Çok para harcadım. Basketbol dışındaki şirketlerden, restoranlardan insanlarla kötü ilişkilerim vardı."

    Shaquille O Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım #2

    Shaquille O Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım #3

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    Shaquille O Neal: 1 saatte 1 milyon dolar harcadım #6

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