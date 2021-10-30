Shaquille O'Neal: Ben zenginim çocuklarım değil

NBA efsanesi ve iş dünyasının parlak isimlerinden Shaquille O'Neal, erkek çocuklarını 'sert' bir şekilde eğitmeye devam ediyor. ABD'li isim oğullarına para vermediğini söyledi.

Saha içi ve saha dışı yaptıklarıyla eşsiz bir hayata sahip olan Shaquille O'Neal, 400 milyon dolar üzerinde kişisel servetinden erkek çocuklarının yararlanabilmesi için şart koştu.

Toplamda 6 çocuğu olan ve her birinin hem spora hem de eğitim hayatlarına çok özen gösteren Shaq, özellikle erkek çocuklarının içinde bulundukları zengin ortamında çok fazla havaya girmemesi için onlar mental açıdan hayata hazırlıyor.

"BENİ İKNA ETMEK ZORUNDALAR"

"Ailemizde biz değil ben zenginim." diyen Shaq, "Çocuklarım büyüyor ve gittikçe üzülüyorlar çünkü bulundukları durumu anlamıyorlar." şeklinde konuştu.

"Sürekli onlara zengin olmadığımızı, zengin olan kişinin ben olduğunu söylüyorum. Lisans veya yüksek lisans mezun olman lazım. Ondan sonra kendi şirketlerinden birine yatırım almak istiyorsan bana bunu sunmak zorundasın. Ben sana yatırım yapıp yapmayacağım konusunda haber vereceğim. Biz zengin değiliz, ben zenginim."

Kızları için aynı mental yapıda olmayan Shaq, onları her zaman koruyacağını, maddi ve manevi her zaman yanlarında olacağını belirtti.

"Erkek evlatlarıma hiçbir şey vermeyeceğim. Kızlarımla ise ilgileneceğim. Ama erkekler...Onlar hiçbir şey alamayacak."





"HAK ETMELERİ GEREKİYOR"

"Evlatlarımın bunu çözmesini istiyorum. Bir kural var, o da eğitim. Basketbol oynaman umrumda değil. Hiçbir şey umrumda değil. Dinleyin, altı evladım var. Doktor, avukat, koruma amaçlı fon sahibi, eczacı, birden fazla işletmesi olan, işlerimin başına geçecek evlatlar istiyorum. Ama onlara servetimi vermeyeceğimi söylüyorum. Çocuklarımın bunları hak etmesi gerekiyor."

Sayısız yatırıma sahip olan Shaquille O'Neal resmi olmayan kayıtlara göre işletmelerinden yılda 60 milyon dolar kazanıyor.