Shaquille O'Neal: Kobe ile yaptıklarımızın yerini dolduramazlar

NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta Kobe Bryant ile bıraktıkları mirasın yerini kimsenin dolduramayacağını düşünüyor.

Helikopter kazası sonucu 41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile birlikte LA Lakers tarihine geçen Shaquille O'Neal, LeBron James ve Anthony Davis ikilisiyle yapılan kıyaslamalar hakkında konuştu.

"BİZİM GİBİ İKİLİ BİR DAHA GELMEZ"

2000-02 yılları arasında takım arkadaşı Kobe Bryant ile birlikte Lakers'ın 3 şampiyonluk yaşamasına yardımcı olan Shaquille O'Neal, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bir sonraki Shaq ve Kobe diye bir şey asla olmayacak." dedi.

LeBron James ile Anhony Davis'in kendilerini kopyalamaması gerektiğini belirten O'Neal, "Onların bizi yakalamaları gerekmiyor. Kobe ve ben, Magic Johnson ile Kareem Abdul-Jabbar'ı yakalamaya çalışmıyorduk. Bizim mirasımız asla kopyalanmayacak ya da taklit edilmeyecek." şeklinde konuştu.

48 yaşındaki efsane, "Sıradaki O'Neal-Bryant ikilisi kim olur diye düşünmek istemiyoruz. Çünkü bizden bir tane daha olmayacak. Magic ile Kareem asla biz gibi, biz de onlar gibi olamazdık ve LeBron ile Anthony için de aynı şey geçerli." ifadelerini kullandı.

Magic Johnson ile Kareem Abdul-Jabbar, 1980-88 yılları arasında birlikte beş şampiyonluk yaşamış ve NBA tarihine en iyi ikililerinden biri olarak isimlerini yazdırmışlardı.