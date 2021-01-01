Shaquille O'Neal: LeBron GOAT olabilir

Shaquille O'Neal, LeBron James'in Michael Jordan'la şampiyonluk sayısını eşitlemesi durumunda, insanların gözünde 'en iyisi' olabileceğini söyledi.

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın önünde tüm zamanların en iyisi (GOAT) olarak nasıl adlandırılabileceğini açıkladı.

Shaq, All Things Covered podcast'ine konuştu ve LeBron'un hala neler başarabileceğini vurguladı.

O'Neal'ın sözleri şu şekilde:

"KAREEM'İ DE GEÇMEK İSTİYOR"

"LeBron'u tanıyorum ve insanların ne düşündüğüne önem verdiğini de biliyorum. Kobe ve Jordan'ı sayılarda çoktan geçti. Kareem'e (Abdul-Jabbar) de yaklaşacaktır. Sanırım Kareem'i geçmek istiyor."





"ŞAMPİYONLUK SAYISINI EŞİTLERSE OLABİLİR"

"Bence LeBron, Kobe ve Jordan'la şampiyonluk sayısını eşitlemek istiyor. Mike ile eşitlerse, insanların LeBron'un dünyanın en iyi oyuncusu olması fikrine muhtemelen biraz daha ısınacağını düşünüyorum."