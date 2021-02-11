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    Shaquille O'Neal: Westbrook, Mitchell'dan daha iyi

    NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook'un, Utah Jazz forması giyen Donovan Mitchell'ın önünde olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:02
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    Shaquille O'Neal: Westbrook, Mitchell'dan daha iyi

    Shaquille O'Neal, TNT'nin "Inside the NBA" programında tartışılacak bir yorumda bulundu.

    Shaq, bu sezon Wizards ile sıkıntı çeken Russell Westbrook'u, Donovan Mitchell'ın önünde tuttuğunu belirtti.

    Shaquille O Neal: Westbrook, Mitchell dan daha iyi #1

    İkili arasındaki diyalog ise, şu şekilde gelişti:

    "SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

    Shaq: Söylediklerimin arkasındayım. Onun ligin en iyi beşinci guardı olduğunu söylemiştim!

    Parker: Ama Westbrook'un Donovan'dan daha iyi olduğunu da söylemiştin ve o yüzden ben de kariyerleri yerine bu sezonu baz almıştım.

    Shaq: O dediğimin de arkasındayım. Ulusal TV'de de söylerim, tweet de atarım, tartışırım da. Evet öyle.

    Parker: Kariyer demiyorum; bu sezon diyorum.

    Shaq: Bu sezona bakmıyorum çünkü sezon henüz bitmedi. Donovan'ı severim, ancak en iyi beşinci oyuncuya hayran kalacak değilim. Ben Steph Curry'ye, Kyrie'ye (Irving) hayran kalırım.

    Shaquille O Neal: Westbrook, Mitchell dan daha iyi #2

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