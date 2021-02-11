Shaquille O'Neal: Westbrook, Mitchell'dan daha iyi

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook'un, Utah Jazz forması giyen Donovan Mitchell'ın önünde olduğunu söyledi.

Shaquille O'Neal, TNT'nin "Inside the NBA" programında tartışılacak bir yorumda bulundu.

Shaq, bu sezon Wizards ile sıkıntı çeken Russell Westbrook'u, Donovan Mitchell'ın önünde tuttuğunu belirtti.

İkili arasındaki diyalog ise, şu şekilde gelişti:

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Shaq: Söylediklerimin arkasındayım. Onun ligin en iyi beşinci guardı olduğunu söylemiştim!

Parker: Ama Westbrook'un Donovan'dan daha iyi olduğunu da söylemiştin ve o yüzden ben de kariyerleri yerine bu sezonu baz almıştım.

Shaq: O dediğimin de arkasındayım. Ulusal TV'de de söylerim, tweet de atarım, tartışırım da. Evet öyle.

Parker: Kariyer demiyorum; bu sezon diyorum.

Shaq: Bu sezona bakmıyorum çünkü sezon henüz bitmedi. Donovan'ı severim, ancak en iyi beşinci oyuncuya hayran kalacak değilim. Ben Steph Curry'ye, Kyrie'ye (Irving) hayran kalırım.