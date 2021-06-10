Simon, memleketi Malatya'da

Anadolu Efes'in 'Büyükbaba'sı Krunoslav Simon, sonunda memleketi Malatya'ya kavuştu.

Anadolu Efes'in Hırvat şutör gardı Krunoslav Simon, Malatya Büyükşehir Belediyesi meclisinde alınan fahri hemşehrilik kararından sonra şehre vardı.

Her fırsatta "Bana Malatyalı denilmesini seviyorum. Oraya gitmeyi çok isterim." şeklinde konuşan Simon, Malatya şehir tabelasının önünde bir de fotoğraf çekildi.

FAHRİ HEMŞERİ SIMON

Bir gün evvel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan öncülüğünde toplanan mecliste, Krunoslav Simon'a fahri hemşehrilik beratı çıkarılması oylamaya sunulmuş ve bu karar oybirliği ile kabul edildi.

Tecrübeli basketbolcunun şehre geleceğini duyuran Başkan Gürkan, hemşehrilik kararını şu sözlerle duyurdu:

“Anadolu Efes, Avrupa Şampiyonu olduğu zaman 44 numaralı formayı giyen ve Malatyalı olduğunu belirten Simon'u arayarak tebrik ettik. Ayrıca Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Perşembe günü Malatya'ya gelecek olan Krunoslav Siman'a Malatya olarak bir jest yaparak fahri hemşehrilik beratı vermek istedik”





“44 NUMARAYI GİYMEM TARAFTARLARIN BANA MALATYALI DEMESİNİ SAĞLADI”

Anadolu Efes'in taraftar etkinliğine katılan Hırvat basketbolcu, nasıl Malatyalı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Ancak Anadolu Efes’te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için ben de 44’ü seçtim. Bu durum da taraftarların bana Malatyalı demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya’ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum."