Sixers taraftarı, Russell Westbrook'a sataştı

Philadelphia 76ers, Washington Wizards'la oynanan NBA play-off ikinci maçında taraftarın Russell Westbrook'a patlamış mısır atması nedeniyle taraftarın kombine biletini iptal etti.

NBA'de Konferans play-off'ları devam ederken çarşamba günü sahasında Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Karşılaşmaya ise ev sahibi takımın taraftarının Wizards oyuncusu Russell Westbrook'a patlamış mısır atması oldu. Sakatlık yaşayan Amerikalı oyuncu soyunma odasına giderken 76ers taraftarı tünel girişindeki oyuncuya patlamış mısır attı. Bunu gören Wizards çalışanları ve güvenlik hemen araya girdi.

TARAFTARIN KOMBİNESİ İPTAL EDİLDİ

Ev sahibi takımın yöneticileri taraftarın kombine biletini iptal etti. Wells Fargo Salonu'nda gerçekleştirilecek bütün etkinliklerden men etti. Yönetim ayrıca Westbrook'tan özür diledi.

Philadelphia 76ers tarafından yapılan açıklamada, "Bu saygısız davranıştan dolayı Washington Wizards ve Russell Westbrook'tan özür dileriz. Sporun olduğu yerde bu tür davranışlara yer yok" ifadeleri yer aldı.

NBA'in yaşanan olay karşısındaki davranışının ne olacağını merak ettiğini söyleyen Westbrook, "Böyle yerlerde oyuncuların korunmaya başlanması gerekiyor. Açıkçası başka yönden bakmayı öğrendim. Ama sürekli diğer taraftan bakamazsınız. Taraftarlar istedikleri gibi davranamazlar" diyerek tepkisini gösterdi.