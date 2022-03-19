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    Stephen Curry 2 hafta yok

    Golden State Warriors'ta Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 09:27
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    Stephen Curry 2 hafta yok

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'e 110-88 kaybedilen maçta sakatlanan Curry'nin sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

    İKİ HAFTA SONRA DURUMUNA BAKILACAK

    Curry'nin durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

    Bu sezon Warriors formasıyla 64 maça çıkan Curry, 25,5 sayı, 5,2 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakaladı.

    Stephen Curry 2 hafta yok #1


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