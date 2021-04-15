Stephen Curry, NBA rekoru kırdı

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 42 sayısının yardımıyla Oklahoma City Thunder'ı 147-109 mağlup etti.

Golden State Warriors'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 38 sayı farkla mağlup ederek sezonun 27. galibiyetine ulaştığı maçta Stephen Curry, üstün performansıyla yeni rekorlara imza attı.

NBA REKORU KIRDI

Yalnızca üç çeyrekte forma giymesine rağmen karşılaşmayı 42 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak galibiyette başrolü oynayan Curry, son 3 maçında toplam 29 üçlüğe imza atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.

Bu maçta Curry, 6'dan fazlası üçlük olmak üzere bir periyotta tüm atışlarında isabet bularak NBA'de son 20 yıl içinde bunu başaran takım arkadaşı Klay Thompson'dan sonra ikinci oyuncu da oldu. Jordan Poole 17, Andrew Wiggins 16, Kent Bazemore 15 sayı, Draymond Green ise 16 asist, 12 sayı ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Üst üste 8. maçını kaybeden Thunder'da Darius Bazley 22 sayı ve 8 ribaunt, Moses Brown ise 18 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.