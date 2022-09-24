Stephen Silas'tan Alperen Şengün'e övgü

NBA ekibi Houston Rockets'ın Başantrenörü Stephen Silas, Alperen Şengün hakkında konuştu.

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Houston Rockets, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Bu yıl play-offlara kalmayı hedeflen Houston'da Başantrenör Stephen Silas, The Athletic’ten Sam Amick’e kapsamlı bir röportaj verdi.

"Alperen harika bir oyuncu"

Silas, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün gelişimine de değindi. Alperen'in harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Stephen Silas, 20 yaşındaki sporcunun top elindeyken bir şekilde kendisine pozisyon hazırladığını söyledi. Geçtiğimiz sezon ay yıldızlı sporcunun bazı sorunlarla karşılaştığını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, hem Alperen'in takıma alışması, hem de takımın Alperene alışması biraz zaman aldı ifadesini kullandı.

Silas, Alperen'e güveniyor

Sezonun ilerleyen bölümünde 20 yaşındaki basketbolcunun performansını üst seviyeye çıkardığını belirten Silas, "Bu yıl çok daha iyi bir Alperen göreceğimize inanıyorum" vurgusu yaptı.

Yeni sezonda daha çok şans verecek

Yeni sezonda Alperen Şengün'e daha fazla süre vermek istediğini belirten Birleşik Amerikalı antrenör, milli basketbolcunun savunmasını geliştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

2021-2022 sezonunda 72 karşılaşmada forma giyen Alperen Şengün, maç başına 9.6 sayı, 5.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.