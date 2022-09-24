Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.396
1.81%
BTXN Coin
9.39
16.06%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Stephen Silas'tan Alperen Şengün'e övgü

    NBA ekibi Houston Rockets'ın Başantrenörü Stephen Silas, Alperen Şengün hakkında konuştu.
    • 24.09.2022 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stephen Silas'tan Alperen Şengün'e övgü

    Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Houston Rockets, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

    Bu yıl play-offlara kalmayı hedeflen Houston'da Başantrenör Stephen Silas, The Athletic’ten Sam Amick’e kapsamlı bir röportaj verdi.

    "Alperen harika bir oyuncu"

    Silas, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün gelişimine de değindi. Alperen'in harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Stephen Silas, 20 yaşındaki sporcunun top elindeyken bir şekilde kendisine pozisyon hazırladığını söyledi. Geçtiğimiz sezon ay yıldızlı sporcunun bazı sorunlarla karşılaştığını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, hem Alperen'in takıma alışması, hem de takımın Alperene alışması biraz zaman aldı ifadesini kullandı.

    Stephen Silas tan Alperen Şengün e övgü #1

    Silas, Alperen'e güveniyor

    Sezonun ilerleyen bölümünde 20 yaşındaki basketbolcunun performansını üst seviyeye çıkardığını belirten Silas, "Bu yıl çok daha iyi bir Alperen göreceğimize inanıyorum" vurgusu yaptı.

    Stephen Silas tan Alperen Şengün e övgü #2

    Yeni sezonda daha çok şans verecek

    Yeni sezonda Alperen Şengün'e daha fazla süre vermek istediğini belirten Birleşik Amerikalı antrenör, milli basketbolcunun savunmasını geliştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

    2021-2022 sezonunda 72 karşılaşmada forma giyen Alperen Şengün, maç başına 9.6 sayı, 5.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    Stephen Silas tan Alperen Şengün e övgü #3


    Ricardo Quaresma, Süper Lig'e geri dönmek istiyor
    Futbol

    Ricardo Quaresma, Süper Lig'e geri dönmek istiyor

    Ekrem İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu için uyaran vatandaş yeniden gündemde
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu için uyaran vatandaş yeniden gündemde

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir