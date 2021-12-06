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Stevan Jelovac 32 yaşında vefat etti

Stevan Jelovac 32 yaşında vefat etti

Yunanistan ekibi AEK, ülkemizde bir dönem Antalya BB ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen Stevan Jelovac'ın, 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.