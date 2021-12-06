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Stevan Jelovac 32 yaşında vefat etti
Yunanistan ekibi AEK, ülkemizde bir dönem Antalya BB ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen Stevan Jelovac'ın, 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 14:21
- Güncelleme : 06.12.2021 - 15:28
Yunan ekibi AEK Atina, Sırp forvet Stevan Jelovac'ın hayatını kaybettiğini duyurdu
Bir dönem ülkemizde Antalya BB ve Gaziantep Basketbol formaları da giyen 32 yaşındaki Sırp basketbolcu Stevan Jelovac, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.
Bu sezon AEK takımına transfer olan Stevan Jelovac, 3 hafta önce felç geçirmiş ve kendisinden iyi haberler alınamamıştı.
TÜRKOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkoğlu paylaşımında, “Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac’ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.