Steve Kerr: Bubble'da olmamak acı verici

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın NBA bubble'ında bulunmamasının "biraz acı verici" olduğunu söyledi.

Steve Kerr, ünlü basketbol analisti Bill Simmons ile bulunduğu bir podcast sırasında, şu açıklamaları yaptı:

"Açıkçası zorlu bir sezon geçiriyorduk. Bu sene çok büyük çaba sarfettik. Orlando olayı olduğunda, pek çoğumuzun davet edilmediğimizden ötürü pek hayal kırıklığına uğradığını düşünmüyorum - özellikle son altı yıldır bu şeyin bir parçası olan çocukları düşününce: Steph (Curry), Draymond (Green), Klay (Thompson). Adamların dinlenmeye ihtiyacı vardı. Biraz uzak durmaları gerekiyordu."





"ORADA OLMAMAK ACI VERİCİ"

Kerr, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda Draymond ile konuştum. İkimiz de aynı şekilde düşünüyoruz, bu yüzden aslında orada olmak istiyoruz. Bunları kaçırıyoruz. Bu maçlar eğlenceli görünüyor. NBA harika bir iş çıkarıyor. Maçlar oldukça rekabetçi. Oyuncular harika görünüyor. Orada olmamak aslında biraz acı verici."

Golden State, sezonu NBA'deki en kötü dereceyle (15-50) tamamlamıştı.