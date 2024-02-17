Tarık Biberovic: Beşiktaş'tan intikamımızı aldık

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finalinin ikinci maçında Konya'da Beşiktaş'ı 99-68 mağlup ederek finale yükseldi.

Böylece sarı-lacivertliler Anadolu Efes'in rakibi olmuş oldu.

"Bugün intikamı aldık, kupayı da alacağız"

Maçta 22 dakika süre alan Tarık Biberovic, 13 sayı, 1 ribaund ve 2 asistle oynadı. Maç sonrası TRT Spor Yıldız'a konuşan Biberovic şunları söyledi:

“Aslında bu kadar kolay kazanmayı beklemiyorduk ama şöyle bir şey var: Hepimiz ilk maçta bize ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını hatırlıyorduk. Bu yüzden intikam almak istiyorduk, bugün o intikamı aldık. İnşallah iki gün sonra kupayı da alacağız. Bugün taraftarlarımız harika bir atmosfer oluşturdular, takımın altıncı oyuncusu gibiydiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum.” özgünleştir