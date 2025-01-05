Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Tarsus Spor ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan, 88-85'lik skorla ev sahibi takım Tarsus Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Tarsus Spor: Sheppard 25, Heal 18, Büşra Akgün 4, Alleyne 16, Hurt 23, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ecem Erk, Banu Şimşek
OGM Ormanspor: Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 17, Aokuso 20, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 4, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4
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