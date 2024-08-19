Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün, "Amacımız sezon başından itibaren ligde var olduğumuzu, play-off hedeflediğimizi herkese göstermek" ifadelerini kullandı.

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AA

Yeni sezon öncesi yaptığı 11 transferle kadrosunu yenileyen Tarsusspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni play-off potasında tamamlamayı hedefliyor.

Tarsus ekibi, ligde geçen sezon çıktığı 28 karşılaşmada aldığı 9 galibiyet ve 19 yenilgiyle 37 puan topladı.

Son haftalardaki performansıyla puan tablosunda 12. sıraya ulaşan Tarsusspor, ligde kalmayı başardı.

Yeni sezona daha güçlü başlamayı isteyen kulüp, kadrosundan sadece Büşra Akgün ile yola devam etme kararı aldı ve 4'ü yabancı 11 oyuncu transfer etti.

"PLAY-OFF'TA YER ALACAK BİR POZİSYON İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Başantrenör Cihat Barış Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonu için yeni ve dinamik kadro oluşturduklarını söyledi.

Daha önce yaşadıkları sıkıntıların tekrarlanmaması için sahada mücadele eden ve ne istediğini bilen bir takım oluşturduklarını belirten Akgün, şöyle konuştu:

Amacımız sezon başından itibaren ligde var olduğumuzu, play-off hedeflediğimizi herkese göstermek. Umarım lige sakatlık yaşamadan başlangıç yapar ve bunu bütün sezona yayarız. Geçen sezon aldığımız galibiyetlerle ligde kalmayı başarmıştık. Bu sezon, play-off'ta yer alacak bir pozisyon için mücadele edeceğiz. Amaçlarımız, play-off potasında olmak, iyi sıralama elde etmek ve Türkiye Kupası'na katılmak.

Akgün, yeni transferlerin adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağını dile getirdi.

"SEZON BAŞLAYANA KADAR YAKLAŞIK 60 ANTRENMAN YAPACAĞIZ"

Hazırlık dönemini sıkı çalışmayla geçirdiklerini aktaran Akgün, şu şekilde konuştu:

Sezon başlayana kadar yaklaşık 60 antrenman yapacağız. Bu süreç bize yetecektir. Ankara ve İstanbul'da turnuvalara katılacağız. Yapacağımız 9-10 hazırlık maçıyla sezona hazır hale geleceğiz.

"MERSİN'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Genel menajer Erbil Altanlar da 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maçın son saniyesine kadar mücadeleyi bırakmayan, kazanmak için oyun kuralları çerçevesinde her şeyi yapan bir takım olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)