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    Tatum’un 50 sayısı Celtics’i Play-off’a taşıdı

    NBA’de dün akşam Play-in turnuvasının ilk karşılaşmaları gerçekleşti. Doğu Konferansı’nda 2 maç oynandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 12:16
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    Tatum’un 50 sayısı Celtics’i Play-off’a taşıdı

    Boston Celtics evinde Washington Wizards’ı ağırlarken, Charlotte Hornets ise Indiana Pacers deplasmanına çıktı.

    PLAY-OFF RAKİBİ NETS

    Boston Celtics, Wizards engelini aşarak Play-off’da Brooklyn Nets’e rakip oldu. Celtics’te pivot Jayson Tatum, Wizards’a karşı 41 dakika süre alıp 50 sayı, 4 asist ve ribaund ile oynarken, takım arkadaşı Kemba Walker ise 29 sayı ile geceyi noktaladı.

    Wizards’ta Bradley Beal, 22 sayı, 6 asist ve 9 ribaund ile maçı tamamlayıp takımının sayı yükünü çekti.

    Tatum’un 50 sayısı Celtics’i Play-off’a taşıdı #1

    PACERS’TAN 27 SAYI FARK

    Gecenin bir diğer maçında Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse’da Charlotte Hornets’ı ağırladı. İlk çeyrekten itibaren maçı önde götüren Indiana’da 8 oyuncu çift hanelere ulaştı.

    Indiana adına gecenin en skorer ismi Oshae Brissett oldu. Brisset, 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Deplasman ekibinde ise Miles Bridges’ın 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

    Tatum’un 50 sayısı Celtics’i Play-off’a taşıdı #2

    GECENİN SONUÇLARI

    Boston Celtics - Washington Wizards: 118 - 100

    Indiana Pacers - Charlotte Hornets: 144 - 117

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