Tatum’un 50 sayısı Celtics’i Play-off’a taşıdı

NBA’de dün akşam Play-in turnuvasının ilk karşılaşmaları gerçekleşti. Doğu Konferansı’nda 2 maç oynandı.

Boston Celtics evinde Washington Wizards’ı ağırlarken, Charlotte Hornets ise Indiana Pacers deplasmanına çıktı.

PLAY-OFF RAKİBİ NETS

Boston Celtics, Wizards engelini aşarak Play-off’da Brooklyn Nets’e rakip oldu. Celtics’te pivot Jayson Tatum, Wizards’a karşı 41 dakika süre alıp 50 sayı, 4 asist ve ribaund ile oynarken, takım arkadaşı Kemba Walker ise 29 sayı ile geceyi noktaladı.

Wizards’ta Bradley Beal, 22 sayı, 6 asist ve 9 ribaund ile maçı tamamlayıp takımının sayı yükünü çekti.

PACERS’TAN 27 SAYI FARK

Gecenin bir diğer maçında Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse’da Charlotte Hornets’ı ağırladı. İlk çeyrekten itibaren maçı önde götüren Indiana’da 8 oyuncu çift hanelere ulaştı.

Indiana adına gecenin en skorer ismi Oshae Brissett oldu. Brisset, 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Deplasman ekibinde ise Miles Bridges’ın 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

GECENİN SONUÇLARI

Boston Celtics - Washington Wizards: 118 - 100

Indiana Pacers - Charlotte Hornets: 144 - 117