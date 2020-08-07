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    TBF açıkladı: Basketbol ligi 26 Eylül'de açılıyor

    TBF, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2020-21 sezonunun 26 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 15:27
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    TBF açıkladı: Basketbol ligi 26 Eylül'de açılıyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, federasyonun internet sitesinde yer alan protokolün, çok kapsamlı ve güçlü iletişim kurularak hazırlandığı belirtildi.

    ERKEK BASKETBOL LİGİ 26 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

    Detaylı ve titiz bir şekilde tüm kurumların alması gereken tedbirlerin, TBF Sağlık Kurulunun önerisiyle protokolde açıkça anlatıldığı ifade edildi.

    Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı.

    Protokole göre, Erkekler Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor.

    MAÇLARDAN 48 SAAT ÖNCE TEST YAPILACAK

    Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce koronavirüs testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.

    TBF açıkladı: Basketbol ligi 26 Eylül de açılıyor #1

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