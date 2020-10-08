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    TBF: Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de oynanacak

    Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarının Türkiye’de düzenleneceğini açıkladı
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 17:10
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    TBF: Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de oynanacak

    FIBA Avrupa Yönetim Kurulu,koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı.

    Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.

    TBF: Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye de oynanacak #1

    ELEME MAÇLARI İSTANBUL'DA

    Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu sayısız FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların İstanbul’da oynanmasına karar verdi.

    Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

    E Grubu

    TÜRKİYE – Arnavutluk

    Litvanya - Sırbistan

    TÜRKİYE – Sırbistan

    Arnavutluk – Litvanya

    26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şekilde:

    D Grubu

    TÜRKİYE - Hırvatistan

    Hollanda – İsveç

    İsveç – Hırvatistan

    TÜRKİYE - Hollanda

    TBF: Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye de oynanacak #2

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