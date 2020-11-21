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    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkoğlu izolasyon sürecinde olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 15:47
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    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    "EVDE İZOLASYON SÜRECİNDEYİM"

    İşte Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığını açıklama: "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı #1

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