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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkoğlu izolasyon sürecinde olduğunu ifade etti.