TBF, Basketbol Gelişim Merkezi’ne taşındı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Abdi İpekçi Spor Salonu arazisine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’ne taşındı.

DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni bir karara imza attı.

Federasyon, Abdi İpekçi Spor Salonu arazisine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’ne taşındığını duyurdu.

TÜM OFİSLER BULUNACAK

TBF'den yapılan açıklamaya göre 70 bin metrekare alana kentsel dokuyla ahenk içinde projelenen, sürdürülebilirlik ve enerji konusunda çevre dostu, kolay ulaşımıyla şehre açık bir yapı olarak tasarlanan Basketbol Gelişim Merkezi’nde Türkiye Basketbol Federasyonu’nun tüm ofisleri yer alacak.

24 SAAT YAŞAYAN BİR TESİS YAPILDI

24 saat yaşayan bir alan olan tesiste; 10 bin kişilik ana salon, bin kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ve 3x3 basketbol sahası yer alıyor.

OFİS OLARAK KULLANILIYORDU

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ocak 2022’den bu yana Sinan Erdem Spor Salonu’nu merkez ofis olarak kullanıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)