TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve TED Ankara Kolejliler'e para cezası verdi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve TED Ankara Kolejliler'e para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ÇBK Mersin ile oynanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında yaşanan çeşitli ihlallerden Fenerbahçe'ye 37 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kurulun, ayrıca Türkiye Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'e 20 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.