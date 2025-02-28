TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye​​​​​​​ para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Türkiye Kupası finalinde seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 120 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A DA 60 BİN LİRA CEZA

Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların aynı eylemi bu sezon ilk kez gerçekleştirdiği için Beşiktaş'a da 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.