TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Türkiye Kupası finalinde seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 120 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'A DA 60 BİN LİRA CEZA
Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların aynı eylemi bu sezon ilk kez gerçekleştirdiği için Beşiktaş'a da 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış