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    TBF, Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
    • 16.12.2022 - 14:45
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    TBF, Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

    Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

    1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti almıştı

    Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

    TBF, Erşan Kartal ın lisansını iptal etti #1

    Kural ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti

    Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Bursaspor- Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

    TBF, Erşan Kartal ın lisansını iptal etti #2


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