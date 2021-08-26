TBF: Ev sahibi takımın taraftarları salona alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, "Yeni sezonda ev sahibi takımlar, salon kapasitesinin en fazla %50'si kadar seyirci alabileceklerdir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayınlanan COVID-19 protokolüne göre 2021-22 sezonunda oynanacak maçlarda ev sahibi takımlar, salon kapasitesinin %50’si kadar seyirci kabul edebilecek.

Oynanacak maçlara sadece ev sahibi takımın taraftarı alınacak olup misafir takımın seyircisi kabul edilmeyecek.

Yalnızca aşı takvimini tamamlamış kişiler salona alınacak olup salon girişlerinde biletin yanı sıra HES kodu ve aşı kartı kontrolü yapılacak.

TBF’NİN AÇIKLAMASI

TBF tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

“Yönetim Kurulumuz tarafından 2021-2022 sezonuna basketbol müsabakalarının olumlu yönde vazgeçilmez unsuru olan seyirci alınarak başlanması konusunda prensip kararı alınmıştır. İlk aşamada ev sahibi takımlar müsabakalarına salon kapasitesinin en fazla %50’si kadar seyirci alabileceklerdir. Salgının seyrine bağlı olarak resmi makamların alacağı kararlar paralelinde bu oran artırılabilir, azaltılabilir veya iptal edilebilir.

Müsabakalara seyirci alınmasına yönelik belirlenmiş kuralların yerine getirilmesi ve bu konuda salgın ile mücadelede zafiyete düşülmesine neden olabilecek aksaklıkların önlenmesine yönelik tüm tedbir, uygulama ve denetim sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir.

Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir. Misafir kulübün Lig Direktörlükleri tarafından akredite edilmiş yöneticilerine ilave olarak en fazla yirmi (20) kişiden oluşan yönetici ve mensuplarının liste ile tesise girişine izin verilecektir. Bu kişilerin tesise girişi 2020-2021 sezonu için uygulanan prosedür dahilinde yapılacaktır.

Müsabakaları izlemek üzere sadece aşı takvimini tamamlamış kişiler seyirci olarak salona alınacaktır. Saha kenarından müsabakaları izleyecek kişilerde dahil olmak üzere geçerli aşı kartı bulunmayan kişilere bilet satışı yapılmayacak ve seyircilerin salona girişlerinde bilet kontrolü ile birlikte aşı kartı kontrolü de yapılacaktır.

Tribün ve saha kenarında müsabakayı izleyecek seyircilerin tamamı kullanım amacına uygun şekilde maske takmak zorundadır.”