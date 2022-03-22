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    TBF Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 12:12
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    TBF Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan, çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Bu kapsamda, Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek final müsabakasında kozlarını paylaşacak.

    Bu heyecan dolu maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

    Peki Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar....

    FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı, 22 Mart 2022 Salı günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.

    Mersin'de, Servet Tazegül Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka, Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart günü yarı final heyecanı yaşanacak. Kadınlar Türkiye Kupası'nda final karşılaşması ise 26 Mart günü oynanacak.


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