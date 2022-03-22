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TBF Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?