Petrol
100.56
-2.15%
Euro
17.5463
0.45%
Dolar
17.2261
1.49%
Altın
962.96
0.01%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
349.665
0.20%
BTXN Coin
6.53
-0.45%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    TBF paylaştı: Abdi İpekçi'nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi'nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi

    Türkiye Basketbol Federasyonu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin tanıtım videosunu paylaştı.
    • 06.07.2022 - 22:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hazırladığı videoda, Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki tesislerin detaylı tanıtımı yapıldı.

    "Türkiye’nin basketbol üssü" olarak ifade edilen tesislerde, Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetim binasının yanı sıra TBF Salon, A Milli Basketbol Takımı antrenman salonu, altyapı salonları, basketbol merkezi, kamp merkezi ve otel, yeme-içme alanı ve ticari alanlar bulunuyor.

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi'nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi - VİDEO

    Basketbolun geleceğini şekillendirecek tesis

    Videoda basketbolun geleceğinin şekilleneceği tesislerin, kolay ulaşılabilir ve şehre açık bir yapı olduğu vurgulanarak, teknik bilgiler de paylaşıldı.

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #1

    10 bin seyirci kapasiteli, 58 localı geniş yeme-içme alanları

    AA'nın haberine göre; maçların oynanacağı 10 bin seyirci kapasiteli TBF Salon’da, 24 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 200 metrekare yeme-içme alanı, 58 loca, uluslararası medya merkezi, konferans salonları bulunduğu belirtildi.

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #2

    Antrenman salonunda geniş imkanlar

    A Milli Takım antrenman salonunun 1000 seyirci kapasitesine sahip olduğu, tesiste kardiyo ve fitness salonu, fizyoterapi, hidroterapi ve soyunma odasının bulunacağı aktarıldı.

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #3

    Basketbol müzesi, altyapı salonları

    Tesis bünyesinde yer alacak kafeler, restoranlar, mağazalar, sosyal alanlar, Türkiye’nin ilk basketbol müzesi, kütüphane, altyapı salonları, kamp merkezi ve otel, konferans salonu, toplantı ve etkinlik salonlarına da videoda canlandırmalı şekilde yer verildi.

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #4

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #5

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #6

    TBF paylaştı: Abdi İpekçi nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi #7


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar
    Ekonomi

    Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar

    Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe
    Gündem

    Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe

    Görüş Bildir