TBF'de Hidayet Türkoğlu yeniden başkan TBF Olağan Genel Kurulu'nda, 165 geçerli oyun 133'ünü alan Hidayet Türkoğlu, 3. kez başkan seçildi.

Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda gerçekleşen başkanlık seçimleri sonucunda Hidayet Türkoğlu, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak 3. kez başkan oldu.

165 OYUN 133'ÜNÜ ALDI

Efe Aydan ile kıyasıya bir rekabetin yaşandığı seçimlerde Türkoğlu, toplamda 165 oyun 133'ünü alarak başkanlık koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu sonuçla birlikte Türkoğlu, basketbol camiasındaki güveni bir kez daha tescilledi ve önümüzdeki dönemde de Türk basketbolunun geleceğini şekillendirmeye devam edecek.

"CAMİAMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"

Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Hidayet Türkoğlu, "Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık olsak. Çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurarak camiamızı bu yönde rahatsız etmemeliyiz. Hep samimi, dürüst ve şeffaf olduk. Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığına yeniden seçildi. 19 Mart 1979'da İstanbul'da doğan Türkoğlu, aktif spor kariyerinde forvet pozisyonunda oynadı ve 2,08 metrelik boyuyla Türk basketboluna önemli katkılarda bulundu.

NBA KARİYERİ

NBA'deki kariyerinde Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers gibi takımlarda yer aldı. 2007-08 sezonunda NBA'de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü alarak bu alandaki başarısını taçlandırdı.

Türkiye Millî Basketbol Takımı formasını 269 kez giyen Türkoğlu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ekiplerde yer aldı.

2016 YILINDAN BU YANA BAŞKAN

Sporculuk kariyerinin ardından yönetici olarak TBF başkanlığına ilk kez 2016 yılında seçildi ve 2024 yılında yapılan seçimlerde yeniden başkanlık görevine getirildi.

Türkiye'de gerçekleşen ve yurt dışında da ilgiyle takip edilen bu seçim, Türk basketbolunun geleceği açısından önemli bir yönetimsel dönemeç olarak değerlendirilmektedir.