TBF'den Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza TBF Disiplin Kurulu, Darüşşafaka ve Beşiktaş başantrenörlerine para cezası verdiğini duyurdu.

AA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu; Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Darüşşafaka-Beşiktaş mücadelesine ilişkin her iki takımın başantrenörüne para cezası uyguladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul; Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 25 bin lira para cezasına çaptırdı.

Yakup Sekizkök'ün cezası indirildi

Kurulun, Darüşşafaka Başantrenörü Fikret Yakup Sekizkök'e ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25 bin lira para cezası uyguladığı, ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezanın yarı oranında indirilip 12 bin 500 liraya çekildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)