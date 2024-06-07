TBF'den Karşıyaka'ya para cezası!

AA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Mersin ekibine de ceza geldi
Kurulun, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de 168 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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