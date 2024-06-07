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TBF'den Karşıyaka'ya para cezası!

TBF'den Karşıyaka'ya para cezası! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.