TBF'den tam kapasite seyirci kararı

TBF, Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Koronavirüsün dünyada aşıyla birlikte etkisinin azalmasıyla, daha önceden alınan bazı önlemlerde esnemeler yapılıyor.

Onlardan biri de spor müsabakalarının yarı kapasiteyle oynanmasıydı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların artık müsabakaları tam kapasiteyle oynayabileceklerini açıklamıştı.

Aynı karar Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) da geldi. TBF, aldığı kararla artık salonlarda tam kapasite seyirci alınabileceğini açıkladı.

"TÜM SAĞLIK TEDBİRLERİ UYGULANMAK ŞARTIYLA..."

Yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.



