Terquavion Smith, Darüşşafaka'da

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 22 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith’i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons'ta başlayan NBA patentli ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NBA'DE DE OYNADI

NBA tecrübesine de sahip olan Smith, daha önce Philadelphia 76ers forması giymişti.

Darüşşafaka Lassa, geçtiğimiz günlerde Sırp pivot Marko Pecarski’yi de transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.