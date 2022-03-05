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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçları ne zaman oynanacak?
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 14:49
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında da mücadelelerini sürdürüyor.
4'lü finallere kalmak isteyen ve bunun için çabalayan temsilcilerimiz, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı için geri sayım başlarken, temsilcilerimiz bu finalde boy göstermek istiyor.
Ayrıca THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Dörtlü Final organizasyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Peki, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...
THY AVRUPA LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Turkish Airlines EuroLeague, daha önce Berlin'de yapılması planlanan 2022 Final Four'un Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenleneceğini duyurdu.
Buna göre 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da yapılacak.
THY EuroLeague değişikliğin sebebini, "Mevcut pandemi durumu ve Almanya'nın başkentinde uygulanan sağlık önlemlerine dayanarak Final Four'un Berlin'de düzenlenmesi ertelenmiştir" şeklinde ifade etti.