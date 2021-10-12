THY Euroleague: Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague: Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Son şampiyon Anadolu Efes, 3. hafta maçında Fransız ekibi LDLC ASVEL karşısında galibiyet arayacak.

THY EuroLeague 2021-2022 sezonu ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

2'de 0 yaparak sezona kötü başlayan Efes, kötü gidişata ASVEL karşısında son vermeyi hedefliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes'te zorlu maç öncesi eksik oyuncular ve sakatlık sıkıntıları da yaşanıyor.

Peki Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - ASVEL maçı ile ilgili tüm detaylar...

ANADOLU EFES- LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - ASVEL maçı, 12 Ekim 2021 Salı günü yani bugün TSİ 21.00'de başlayacak. Astroballe Arena'da oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.