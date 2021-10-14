THY EuroLeague: Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague: Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 4. hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden son şampiyon Anadolu Efes, 4. hafta maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano karşısında galibiyet arayacak.

EuroLeague'de çıktığı ilk 3 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, kötü gidişata Olimpia Milano karşısında son vermeyi hedefliyor.

Bu heyecan verici karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol severler, Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçının yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ile ilgili tüm detaylar...

ANADOLU EFES-OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olimpia Milano EuroLeague maçı, 15 Ekim 2021 Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.