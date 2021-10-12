THY Euroleague: Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda?

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 3. hafta maçında Almanya temsilcisi Alba Berlin'le karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üçüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. Sarı Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Danilo Barthel, Alba Berlin karşısında forma giyemeyecek.

Ligdeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Alba Berlin ise Barcelona’ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi. Peki Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı, 12 Ekim 2021 Salı günü yani bugün TSİ 21.00'de başlayacak. Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma, beIN SPORTS 3'den canlı yayınlanacak.

Bu heyecan dolu müsabakayı, Daniel Hierrezuelo, Jakub Zamojski, Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetecek.