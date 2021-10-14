THY Euroleague: Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 4. hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, dördüncü hafta maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek. Bu karşılaşma, Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak.

THY Avrupa Ligi'nde iki mağlubiyet ve bir galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, yeniden çıkış gösterebilmek için galibiyete odaklandı.

Rakibi karşısında çıktığı son 5 maçta 3 galibiyet elde eden Sarı Lacivertli ekip, bu karşılaşmadan galibiyet elde edebilmek için parkede önemli bir mücadele verecek.

Bu kıran kırana geçecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maçı, 14 Ekim Perşembe günü yani bugün TSİ 20.45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak izlenebilecek.