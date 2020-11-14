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    THY Euroleague'de Anadolu Efes, Panathinaikos'u 80-77 mağlup etti

    THY Euroleague'de Anadolu Efes, Panathinaikos'u 80-77 mağlup etti

    Anadolu Efes, THY Euroleague 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 00:45
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    THY Euroleague'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

    RAKİBİNİ DEPLASMANDA 14 YIL SONRA İLK KEZ MAĞLUP ETTİ

    Anadolu Efes aldığı bu galibiyetle rakibini deplasmanda 14 yıl sonra ilk kez mağlup etmiş oldu.

    Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıktı.

    Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

    THY Euroleague de Anadolu Efes, Panathinaikos u 80-77 mağlup etti #1

    MİCİC EN SKORER OYUNCU OLDU

    Müsabakada Anadolu Efes adına Vasilije Micic 33 sayı üretip maçın en skorer ismi olurken, Shelvin Mack 18 sayıyla Panathinaikos takımının en çok sayı atan ismi oldu.

    THY Euroleague de Anadolu Efes, Panathinaikos u 80-77 mağlup etti #2

    THY Euroleague de Anadolu Efes, Panathinaikos u 80-77 mağlup etti #3

    THY Euroleague de Anadolu Efes, Panathinaikos u 80-77 mağlup etti #4

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