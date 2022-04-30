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THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

Turkish Airlines Euroleague'in Final Four maçlarının başlamasına az bir süre kalırken, "THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?" sorusu gündem oldu.