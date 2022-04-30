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    THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

    Turkish Airlines Euroleague'in Final Four maçlarının başlamasına az bir süre kalırken, "THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?" sorusu gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 13:40
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    THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

    Turkish Airlines Euroleague'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan ise giderek artmaya başladı.

    Anadolu Efes yine başarısını gösterip play-off maçlarına kalırken, Fenerbahçe Beko ise uzun süre sonra play-off'a kalamdı.

    EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi.

    Bu aşamadan sonra Efes'in şampiyon olmasını bekleyenler, "THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Vatandaşlar bu sorunun cevabına hakim olarak, Anadolu Efes'i karşılaşmalar sırasında desteklemek istiyor.

    Peki, THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak? İşte yanıtı...

    THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

    THY Euroleague'de Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.

    Final Four daha önce Almanya'nın başkenti Berlin'e verilmiş fakat o dönemki koronavirüs pandeminin seyri ve Almanya'daki sağlık önlemleri nedeniyle organizasyon Sırbistan'a gitmişti.

    THY Euroleague de Final Four ne zaman, nerede oynanacak? #1


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