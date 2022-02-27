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THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 28. hafta maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?