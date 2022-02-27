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- THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 15:03
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
İki Türk takımının nefes kesen mücadelesine sahne olacak olan derbide, kazanan büyük avantaj elde edecek.
Dev mücadeleye sahne olacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Perşembe günü oynanacak. beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma saat 20:30'da ekrana gelecek. Bu dev karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS ekranlarına üye olması gerekmekte.
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?
Bu gece oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Miguel Angel Perez, Michele Rossi ve Jakub Zamojski hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS üyesi olması gerekmekte.