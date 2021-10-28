THY EuroLeauge: Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeauge: Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 7. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden son şampiyon Anadolu Efes, 7. hafta maçında evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet arayacak.

Ligin 6. hafta mücadelesinde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine de yenilen lacivert-beyazlı ekip, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

Bu heyecan verici karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol severler ise Zalgiris- Anadolu Efes maçının yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Zalgiris maçı ile ilgili tüm detaylar...

ANADOLU EFES-ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas EuroLeague maçı, 29 Ekim 2021 Cuma günü TSİ 20.30'da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.