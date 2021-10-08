THY EuroLeuague: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeuague: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek. Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague'nin 2. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk haftasında, konuk olduğu Real Madrid’e 82-69 kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert- Beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta yer alırken İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Bu noktada, basketbol severler, Anadolu Efes - CSKA Moskova basketbol maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hakkında detaylı bilgiler...

ANADOLU EFES- CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, 8 Ekim Cuma yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 729. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de ise 481. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.