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- THY EuroLeuague: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeuague: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 15:32
Turkish Airlines EuroLeague'nin 2. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek.
Sezonun ilk haftasında, konuk olduğu Real Madrid’e 82-69 kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert- Beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta yer alırken İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.
Bu noktada, basketbol severler, Anadolu Efes - CSKA Moskova basketbol maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.
Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hakkında detaylı bilgiler...
ANADOLU EFES- CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, 8 Ekim Cuma yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa arenasındaki 729. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'de ise 481. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.