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TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıktı

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıktı TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 6’ncı ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg takımına 78-65 mağlup oldu ve Unicaja Malaga'nın Cholet Basket'i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğünün sahibi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.