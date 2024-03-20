TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine 78-65 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.
Strasbourg kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-32 üstünlükle gitti.
Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Fransız temsilcisi, son çeyreğine 63-50 önde girdiği mücadeleden 78-65 galip ayrıldı.
I Grubu'nda ilk iki sırayı alan İspanyol ekibi Unicaja ile TOFAŞ, çeyrek final biletini aldı.
Skor dağılımı
SIG Strasbourg: McGee 11, Lacombe 17, Brooks 7, Invernizzi 2, Maille 2, Hooker 12, Cavaliere 10, Booth 10, Oreoluwa 4, Dallo 3
TOFAŞ: Homesley 15, Winston 19, O’Brien 7, Wiley 9, Sakic 2, Tolga Geçim 5, Ege Demir 2, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt, Özgür Cengiz 3, Batın TunaHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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