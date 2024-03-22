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TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile eşleşti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile eşleşti 2024 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, 26-28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek temsilcimiz TOFAŞ ise çeyrek finalde Tenerife ile karşılaşacak.