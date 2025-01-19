TOFAŞ, Karşıyaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-81'lik skorla konuk takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 4, Thomas Akyazılı 23, Mc Dermott 7, Muhsin Yaşar 19, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 9, Mehmet Efe Demirel 2, Yalın Yıldız, Mert Celeb 9
TOFAŞ: Reed 17, Özgür Cengiz 1, Yiğitcan Saybir 14, Pasecniks 7, Obrien 8, Trifunovic 12, Demircan Demir 3, Tolga Geçim 10, Berk Demir 6, Bankston 15
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış