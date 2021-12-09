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    TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi yendi

    FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 mağlup etti.
    • AA
    • 09.12.2021 - 02:01
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    TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi yendi

    Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

    FİLOU ARAYI KAPATTI, TOFAŞ SON PERİYOTTA KAZANDI

    Üçüncü çeyrekte aradaki farkı kapatan Filou Oostende, skoru 62-62'ye getirdi. Çekişmeli geçen son periyotta daha iyi savunma yapan TOFAŞ, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

    TEMSİLCİMİZİN 4. GALİBİYETİ

    Bu sonuçla TOFAŞ, grubunda 4. galibiyetini alırken, Filou Oostende ise 3. kez kaybetti.

    TOFAŞ Şampiyonlar Ligi nde Filou Oostende yi yendi #1

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