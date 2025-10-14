Abone ol: Google News

TOFAŞ, Trapani Shark'a şans tanımadı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 23:55
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında İtalyan ekibi Trapani Shark ile temsilcimiz TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı karşı karşıya geldi.

Shark Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-89'luk skorla TOFAŞ oldu.

Bursa temsilcisi grupta 2'de 2 yaparken, Trapani Shark 2. maçını da kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Shark

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13

TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Tolga Geçim, Kidd 10, Besson 6

1. Periyot: 17-26

Devre: 36-53

3. Periyot: 64-72

Beş faulle çıkan: 34:26 Petrucelli (Trapani Shark)

