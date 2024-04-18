TOFAŞ yarı final şansını kaybetti
ensonhaber.com

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, İspanya'nın Tenerife takımına konuk oldu.

Ev sahibi takım mücadeleyi 78-55'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından seride durumu 2-1 yapan Tenerife, Final Four'a yükselen taraf olurken temsilcimiz ise turnuvaya veda etti.

Final Four, Belgrad'da düzenlenecek

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Final Four'da Tenerife, Murcia, Unicaja ve Peristeri takımları mücadele edecek.