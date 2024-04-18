TOFAŞ yarı final şansını kaybetti

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FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, İspanya'nın Tenerife takımına konuk oldu.
Ev sahibi takım mücadeleyi 78-55'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından seride durumu 2-1 yapan Tenerife, Final Four'a yükselen taraf olurken temsilcimiz ise turnuvaya veda etti.
Final Four, Belgrad'da düzenlenecek
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Final Four'da Tenerife, Murcia, Unicaja ve Peristeri takımları mücadele edecek.
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