TOFAŞ'tan Mersin Spor'a 22 sayılık fark!
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 87-65'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin

Mersin Spor: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar

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Emre Çalışkan
Editor