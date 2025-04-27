TOFAŞ'tan Mersin Spor'a 22 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 87-65'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin
Mersin Spor: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar
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